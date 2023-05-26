Без вести пропавшего 78-летнего пенсионера разыскивают в Ленобласти

Без вести пропавшего 78-летнего пенсионера разыскивают волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Ленобласти снова пропал пенсионер. На этот раз из дома в неизвестном направлении ушел 78-летний мужчина. Он покинул жилье в Лужском районе 24 мая и до сих пор его местоположение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в официальном сообществе ВКонтакте.

– Пропавший может находиться в вашем районе. Вероятна потеря памяти, – уточнили активисты.

По социальным сетям уже разлетелись ориентировки на мужчину. Среди отличительных примет на них указан рост около 175 сантиметров, нормальное телосложение, светлые с проседью волосы и серо-голубой цвет глаз. Как сообщили родственники пропавшего, из дома он уходил в светло-зеленой куртке, серых тренировочных штанах и черных ботинках. С собой пенсионер взял сумку-тележку. Всю известную информацию, как всегда, можно сообщить на телефоны горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.