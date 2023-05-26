Мощный пожар охватил ангар на Ленсоветской дороге в Петербурге

Мощный пожар охватил ангар на Ленсоветской дороге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью 26 мая очевидцы сообщили спасателям о мощном пожаре в Пушкинском районе Петербурга. Как оказалось, на Московское шоссе загорелся цельнометаллический ангар с поддонами. Огонь занял всю площадь помещения в 100 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Специалисты сразу же принялись успокаивать разбушевавшуюся стихию. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших пока что не поступали, – уточнили сотрудники пожарной службы.

Через 20 минут после того, как информация о возгорании поступила на пульт спасателей, пламени присвоили дополнительный номер 1-БИС. Но уже во втором часу ночи от него отказались. На момент публикации с яростными и горячими языками огня борются 27 специалистов МЧС на шести пожарных машинах. Причины, из-за которых помещение охватило пламя, пока что остаются неизвестными.