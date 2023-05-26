Почти три тысячи парковочных разрешений оформили через МФЦ в Петроградском районе Петербурга

Почти три тысячи парковочных разрешений оформили через МФЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО

За три недели мая жители Петроградского района подали 2815 заявок на получение парковочных разрешений. К слову, все они были оформлены через МФЦ. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу многофункциональных учреждений Петербурга. – Рассмотрение заявок в среднем занимает от десяти до 20 рабочих дней, – цитирует представителя центра издание.

Из-за этого горожанам, желающим приобрести разрешение, рекомендуют поторопиться и подать необходимые бумаги до 1 июня. Конечно, прием документов не закроют, но в комитете по транспорту могут попросту не успеть рассмотреть их. Напомним, что оплачивать парковку по тарифу в 100 рублей за час придется уже с 1 июля. А при наличии документа на стоянку за весь год можно будет заплатить только 1800 рублей. Кстати, кроме МФЦ парковочное разрешение можно оформить на сайте «Госуслуги».