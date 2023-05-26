Похолодание пришло в Петербург 26 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург накануне Дня города пришло похолодание. Еще с вечера 25 мая 2023 года в городе начали идти небольшие дожди и поднялся прохладный ветер. В пятницу, 26 мая, эта тенденция продолжится. Выходя на улицу лучше всего прихватить с собой зонт. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, на востоке области возможны локальные грозы, - сообщил синоптик.

Днем температура воздуха в городе составит всего плюс 16-18 градусов, по Ленинградской области от 14 до 19 градусов. Ветер будет западный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

В субботу местами небольшой дождь и дальнейшее понижение температуры.