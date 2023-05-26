Подпольное казино накрыли на севере Петербурга

В Приморском районе полиция ликвидировала подпольное казино / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции вместе со Следственным комитетом накрыли подпольное казино. Игровой дом располагался в одной из квартир на севере города. Для того, чтобы попасть в казино, стражам порядка пришлось взламывать дверь. Об этом 26 мая 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Незаконный бизнес был организован в четырехкомнатной квартире дома 15/2 по Коломяжскому проспекту. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 30 игровых автоматов и 13 персональных компьютеров, оборудованных для проведения азартных игр. В квартирном казино находились семеро игроков, а также персонал: двое администраторов и охранник, - сообщили в полиции.

Выяснилось, что казино в этом месте работало уже несколько месяцев. В среднем ежедневный доход составлял около 100 тысяч рублей. Клиентов приглашали с помощью рекламы в мессенджерах.

Всех работников казино задержали и отправили под стражу. Возбуждены уголовные дела.