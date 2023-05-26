Пожар охватил 200 квадратных метров ангара на Московском шоссе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в ночь на 26 мая 2023 года. В полночь загорелся огромный ангар на Московском шоссе. Огонь в считанные минуты охватил большую часть постройки. Пожару был присвоен номер 1-БИС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 66:06 часов поступило сообщение о пожаре в доме 191 Б по Московскому шоссе. В цельнометаллическом ангаре размером 10 на 30 метров происходило горение обстановки на площади 200 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На место для тушения пожара прибыли шесть специальных машин и 27 человек личного состава МЧС. Благодаря слаженной работе им потребовалось меньше часа, для того чтобы потушить пламя.

По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.