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НовостиПроисшествия26 мая 2023 5:42

Пожар охватил 200 квадратных метров ангара на Московском шоссе Петербурга

Пожар тушили почти 30 спасателей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пожар охватил 200 квадратных метров ангара на Московском шоссе Петербурга

Пожар охватил 200 квадратных метров ангара на Московском шоссе Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в ночь на 26 мая 2023 года. В полночь загорелся огромный ангар на Московском шоссе. Огонь в считанные минуты охватил большую часть постройки. Пожару был присвоен номер 1-БИС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 66:06 часов поступило сообщение о пожаре в доме 191 Б по Московскому шоссе. В цельнометаллическом ангаре размером 10 на 30 метров происходило горение обстановки на площади 200 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На место для тушения пожара прибыли шесть специальных машин и 27 человек личного состава МЧС. Благодаря слаженной работе им потребовалось меньше часа, для того чтобы потушить пламя.

По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.