Полиция задержала молодую парочку, укравших флаг со здания Контрольно-счетной палаты Петербурга

В Контрольно-счетной палате просят не наказывать молодых людей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга задержала молодую парочку, которые украли флаг со здания Контрольно-счетной палаты. Это лучилось еще 19 мая 2023 года. Парень и девушка подошли к дверям учреждения в переулке Антоненко и сняли государственный символ, а после скрылись. Вычислить петербургских Бонни и Клайда удалось по камерам видеонаблюдения.

- Понимаю, что противоправный проступок влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством. Но не считаю нужным наказывать ребят, которые под действием весеннего романтического настроения совершили такой позорный «подвиг». Это может испортить их судьбу. В первую очередь, мы ждем от них извинений. Надеемся, что они искреннее раскаиваются в содеянном, а эта ситуация станет уроком для других. Надо всегда помнить, что прежде чем совершить тот или иной поступок, необходимо думать о последствиях, - прокомментировал председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Константин Желудков.

Однако, задержанным все равно пришлось давать показания в полиции. Скоро суд определит их наказание.