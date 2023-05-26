Первые подосиновики и подберезовики появились в лесах Ленобласти

Мужчина нашел удачную поляну во Всеволожском районе. Фото: vk.com/grib_spb

Грибной сезон начался в лесах Петербурга и Ленинградской области. Любители тихой охоты начали находить на опушках и болотах подосиновики и подберезовики. Своим уловом хвастаются в социальных сетях. Так в группе «Грибы и Грибники СПб» появились первые фотоотчеты о лесных прогулках 23 и 25 мая.

- Где 23-го нашлись первые подберёзовики и подосиновики, ничего нового не выросло. Долго вообще ничего не попадалось. Но потом лес всë-таки подарил несколько подберёзовиков, а в новом для меня месте наткнулся на небольшую плантацию красных. К лесочку этому давно присматривался, но не ожидал, что там может быть так интересно уже в мае, - пишет грибник по имени Станислав Кривошеев.

Свой удачный улов мужчина собрал в лесу Всеволожского района. Но где конкретно, грибник не выдает.

Напомним, первые грибы появились в Ленобласти еще в начале апреля. Это ранний урожай саркосцифа. Алый гриб съедобен. Обычно его употребляют в жаренном, тушеном или маринованном виде.