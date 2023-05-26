Школьник выстрелил в мужчину в ответ на замечание в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге компания подростков обстреляла мужчину и ограбили женщину в ответ на замечание. Инцидент произошел вечером 25 мая 2023 года в Красносельском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В восемь часов вечера в полицию позвонила женщина и сообщила, что у дома 6 по улице Пионерстроя, четверо подростков, угрожая пистолетом, выстрелили два раза и отобрали у нее телефон, - рассказал источник.

Полицейские прибыли на место и выяснили, что 50-летний мужчина сделал подросткам замечание по поводу их поведения. На это один из подростков выстрелил в его сторону.

Спустя час у дома 17/1 по улице Пионерстроя полиция задерждала четверых школьников. Среди них оказались 16-летний, 15-летний и 18-летний мальчик и 14-летняя девочка. У старшего при себе нашли аэрозольный пистолет. Младших передали родителям, а на старшего составили протокол.