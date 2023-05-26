19-летняя девушка погибла на пожаре в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара в дачном доме погибла 19-летняя девушка. Трагедия произошла вечером 25 мая 2023 года в Авиагородке, в садоводстве "Зеленый сад". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В пять часов вечера в экстренную службу позвонила 41-летняя женщина и сообщила, что горит частный дом на пересечении улиц Танковой и Кирпичной. Также она сказала, что в доме у нее остался ребенок, - рассказал источник.

Пожарные прибыли на место и потушили заброшенный одноэтажный летний дом размером шесть на шесть метров и постройку два на два метра. На месте они обнаружили обгоревшие останки девушки.

Известно, что погибшая проживала совместно с 41-летней матерью и тремя несовершеннолетними братьями и сестрой. Они самовольно заселились в этот дом на летний сезон.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.