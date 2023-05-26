Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2023 7:58

19-летняя девушка погибла на пожаре в Петербурге

Девушка жила вместе с семьей в заброшенной даче
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
19-летняя девушка погибла на пожаре в Петербурге

19-летняя девушка погибла на пожаре в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара в дачном доме погибла 19-летняя девушка. Трагедия произошла вечером 25 мая 2023 года в Авиагородке, в садоводстве "Зеленый сад". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В пять часов вечера в экстренную службу позвонила 41-летняя женщина и сообщила, что горит частный дом на пересечении улиц Танковой и Кирпичной. Также она сказала, что в доме у нее остался ребенок, - рассказал источник.

Пожарные прибыли на место и потушили заброшенный одноэтажный летний дом размером шесть на шесть метров и постройку два на два метра. На месте они обнаружили обгоревшие останки девушки.

Известно, что погибшая проживала совместно с 41-летней матерью и тремя несовершеннолетними братьями и сестрой. Они самовольно заселились в этот дом на летний сезон.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.