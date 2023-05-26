МЧС предупредило о сильном ветре и высоких волнах на Финском заливе в Петербурге 26 мая

МЧС предупредило о сильном ветре и высоких волнах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении в Петербурге. В городе ожидается сильный ветер и высокие волны на Финском заливе. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 26 мая, начиная с 13-16 часов, в Санкт-Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Высота волн составит от 0,5 до одного метра, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге в День города. Самым холодным днем станет суббота. В выходной день пройдут кратковременные дожди. В ночь на 28 мая в Петербурге будет еще холоднее, а в Ленобласти прогнозируют даже заморозки до минус одного градуса.