Дворцовый мост в Петербурге разведут ровно в полночь 28 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в День города Дворцовый мост разведут по измененному графику. В честь 320-летней годовщины Северной столицы это произойдет ровно в полночь под «Гимн Великому городу» Глиэра. Огни на Ростральных колоннах также зажгут в этот момент.

- В полночь на Стрелке Васильевского острова пройдет Петровский фестиваль огня, который включает огненные выступления команд из разных стран: Китай, Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Турция, Таджикистан, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Остальные мосты в Северной столице будут разводить по утвержденному расписанию. Но жителей и гостей города предупредили о том, что все еще может измениться и указанное время разводки Дворцового моста является предварительным. Если будут изменения, о них предупредят на сайте и в соцсетях «Мостотреста».