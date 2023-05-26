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НовостиОбщество26 мая 2023 8:25

Дворцовый мост в Петербурге разведут ровно в полночь 28 мая

График разводки изменили из-за празднования Дня города
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дворцовый мост в Петербурге разведут ровно в полночь 28 мая.

Дворцовый мост в Петербурге разведут ровно в полночь 28 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в День города Дворцовый мост разведут по измененному графику. В честь 320-летней годовщины Северной столицы это произойдет ровно в полночь под «Гимн Великому городу» Глиэра. Огни на Ростральных колоннах также зажгут в этот момент.

- В полночь на Стрелке Васильевского острова пройдет Петровский фестиваль огня, который включает огненные выступления команд из разных стран: Китай, Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Турция, Таджикистан, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Остальные мосты в Северной столице будут разводить по утвержденному расписанию. Но жителей и гостей города предупредили о том, что все еще может измениться и указанное время разводки Дворцового моста является предварительным. Если будут изменения, о них предупредят на сайте и в соцсетях «Мостотреста».