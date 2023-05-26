Муж с женой сгорели заживо в дачном доме в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области во время пожара в дачном доме погибла семейная пара. Трагедия произошла утром 25 мая 2023 года в городе Сосновый Бор. При разборе пепелища пожарные обнаружили два тела. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром 25 мая после тушения пожара в доме на Садовой улице в СНТ «Ромашка» в городе Сосновый Бор были обнаружены трупы мужчины и женщины, - рассказал источник.

Установлено, что погибший - это владелец дачи, 35-летний мужчина. Личность погибшей женщины пока что не установлено, но, предположительно, это его супруга.

Причина возгорания на данный момент не установлена. Этим займутся специалисты.

Напомним, что в Петербурге в заброшенном дачном доме произошел пожар. В нем незаконно поселилась семья. В итоге в огне погибла 19-летняя девочка. По факту пожара проводиться проверка.