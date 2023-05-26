Праздничную карту «Подорожник» выпустили в Петербурге ко Дню города

Ко Дню города выпущена серия оригинальных карт «Подорожник» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге специально ко Дню города выпустили новый оригинальный "Подорожник". Проездной билет посвящен 320-летия со дня основания города, которое отметят 27 мая. Об этом рассказали в Смольном.

- "Подорожник" петербуржцы любят, им удобно и выгодно пользоваться на всех видах городского транспорта. Это прекрасный памятный сувенир в честь Дня рождения нашего любимого города. Теперь у пассажиров будет в руках частичка нашего общего праздника, а туристы смогут увезти карты на память, чтобы снова приехать к нам, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Тираж оригинального проездного - 200 тысяч штук. Для пассажиров предлагается два вида карт, а также два вида брелков. В продажу они поступят партиями. Первые появятся рано утром в кассах метрополитена уже 27 мая.

Также к Дню города разработаны еще несколько серий "Подорожников" в уникальном дизайне. Они будут выпускаться в течение всего юбилейного года.