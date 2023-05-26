Отряд «Лиза Алерт» открыл инсталляцию о пропавших детях в Севкабель Порту в Петербурге. Фото: "Лиза Алерт"

Инсталляция «Город взрослых» начала работать в пространстве «Севкабель Порт». Выставку организовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в честь Международного дня пропавших детей, который был 25 мая.

- День пропавших детей - это очень сложный и важный день. Сложный - потому что больно вспоминать все ответственные и страшные поиски, где мы не успели, поиски, в которых до сих пор нет финала. Важный - потому что дети зависят от нас с вами, - отметила куратор отряда «Лиза Алерт» по Петербургу и Ленобласти Алина Зверева.

Посетить инсталляцию можно бесплатно с 10 утра до 22 часов. Экспозиция будет работать до 1 июня. Она состоит из трех комнат и трех историй детей, которые пропали. Один пятилетний мальчик заблудился в лесу, другой четырехлетний ребенок утонул, а семилетняя девочка ушла с незнакомкой. Волонтеры говорят, что это самые частые причины пропажи детей.