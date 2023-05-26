Валидаторы обновили во всем общественном транспорте в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Петербурга появились валидаторы с функцией активации отложенного пополнения «Подорожника». Об этом 26 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

- «Умные» терминалы установлены в более чем пяти тысячах автобусах и порядка 1,5 тысяч трамваев и троллейбусов ГУП «Горэлектротранс». Всего – порядка 6,5 тысяч транспортных средств. В каждом из них имеется как минимум одно такое современное устройство оплаты проезда, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Отложенный платеж через личный кабинет в Петербурге запустили 22 мая. За четыре дня там зарегистрировались более десяти тысяч человек. В среднем, жители города пополняют карту на 260 рублей. В Личном кабинете можно отследить историю поездок на общественном транспорте, но только если привязать электронный носитель к учетной записи.