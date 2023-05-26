Гидравлические испытания пройдут в 11 районах Петербурга с 29 мая по 2 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начался сезон гидравлических испытаний. Это необходимо для того, чтобы проверить тепловые сети перед наступлением нового отопительного сезона. Так, с 29 мая по 2 июня 2023 года компания "ТЭК" проведет испытания в 11 районах Северной столицы.

- В понедельник, 29 мая, серия гидравлических испытаний продолжится Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе компании.

На протяжении всей недели специалисты продолжат проверки в Калининском, Московском, Красносельском, Курортном, Колпинском и Фрунзенском районах. Также на 31 мая назначены испытания во Всеволожском районе Ленинградской области. Всего за указанный период будут проведены 46 проверок, а до 22 августа - 262.

Напомним, что во время гидравлических испытаний температура воды в трубах не превышает 40 градусов, однако приближаться к местам вытекания воды запрещено.