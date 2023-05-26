Смольный потратит на празднование Дня ВМФ в Петербурге 35,5 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2023 году собираются масштабно отметить День Военно-Морского флота. Смольный готов потратить на это 35,5 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок, где комитет по культуре ищет исполнителя, который организует праздник.

- Праздник пройдет на Дворцовой площади. Здесь должны быть организованы зона для встречи гостей, две сцены, три зоны с партером, гримерная, ограждения, а также другие зоны для различной техники и участников мероприятия, - говорится в техническом задании в закупке.

Мероприятие пройдет во второй половине июля 2023 года. Исполнитель должен будет разработать и согласовать с комитетом концертную программу, в которую должны войти танцы, музыкальные номера, выступления артистов. По длительности программа не менее пяти часов.