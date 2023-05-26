Петербуржец снялся с воинского учета из-за работы за границей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Петербурга смог сняться с воинского учета, находясь заграницей. В этом ему помог адвокат, который сопроводил жену мужчины в военкомат и помог оформить все документы. В итоге петербуржцу дали справку об освобождении от воинской службы в России.

- К нам обратился житель Санкт-Петербурга, который уже больше года находится заграницей. У него все все документы, которые подтверждают его право жить и работать в другой стране, - говорится в телеграм-канале адвокатского агентства Калоя Ахильгова.

Супруга мужчины при этом живет в России. У нее была доверенность. Вместе с адвокатом она составила и оформила все необходимые документы, и военкомат принял решение в пользу заявителя.