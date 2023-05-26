Мужчина избил поленом и пытался изнасиловать пенсионерку в сарае в Ленинградской области

Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой женщины в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области на пенсионерку напал мужчина и пытался изнасиловать, когда она была в сарае на своем участке частного дома. Все произошло рано утром 25 мая 2023 года в поселке Кикерино Волосовского района. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- В 7 часов утра в полицию позвонила 65-летняя женщина. Она рассказала, что в 6:40 часов, когда она была в сарае дома 2 по улице Ломакина, на нее напал незнакомец. Он схватил кусок битого стекла, стал угрожать, порвал на ней одежду и попытался изнасиловать. Однако пенсионерка смогла дать насильнику отпор и стала звать на помощь. Тогда мужчина схватил полено, ударил им ее по голове, после чего сбежал, - рассказали в полиуии.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. После оказания помощи ее отпустили.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 34-летний неработающий ранее неоднократно судимый житель деревни Большая Вруда. Возбуждено уголовное дело.