Троих мужчин задержали в Петербурге за угон автомобиля стоимостью 8,7 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали трех мужчин, которых подозревают в угоне дорогого автомобиля. По версии следствия, в мае на Арцеуловской аллее они украли машину «БМВ Х5» стоимостью 8,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере», - рассказали в региональном ведомстве.

Первого подозреваемого задержали утром 25 мая в СНТ «Красный Холм». Второго мужчину поймали в Сертолово, а третьего – на Оборонной улице в Мурино.

Во дворе дома первого задержанного нашли машину «Мерседес-Вито», которую скорее всего использовали для кражи чужого автомобиля. Также у преступника нашли средства связи, которые могут подтвердить причастность. Расследование уголовного дела продолжается.