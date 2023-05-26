Мужчину с перерезанным горлом нашли в Приморском районе Петербурга

Полиция Приморского района задержала подозреваемого в покушении на убийство Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует дело о покушении на убийство. Вечером 24 мая 2023 года в отделение Приморского района поступил звонок о том, что в квартире дома 115 3 по улице Савушкина лежит мужчина с перерезанным горлом. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- На место прибыли оперативники, где нашли 39-летнего мужчину с тяжелой раной на шее. Его госпитализировали в больницу, - сообщили в полиции.

Установлено, что мужчина выпивал вместе со своим знакомым. У них возникла ссора и тогда гость ударил хозяина квартиры шею ножом.

На следующий день у дома 6 по Малому проспекту Васильевского острова полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный и ранее судимый мужчина.

По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Проводится расследование.