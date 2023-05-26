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НовостиПроисшествия26 мая 2023 10:42

5-летняя девочка сломала руку в парке развлечений в Петербурге

Малышка неудачно упала с горки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Маленькая девочка сломала руку в семейном парке на проспекте Космонавтов

Маленькая девочка сломала руку в семейном парке на проспекте Космонавтов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге маленькая девочка сломала руку в семейной парке развлечений. Инцидент произошел вечером 24 мая 2023 года в парке активного отдыха, который находится в ТРК "Радуга" на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 20:40 часов 25 мая в Детскую больницу №5 имени Филатова была доставлена пятилетняя девочка. У малышки врачи нашли закрытый перелом локтевой кости. Доктора оказали ребенку помощь и отпустили домой в гипсовой повязке, - рассказал источник.

Известно, что накануне вечером девочка с родителями была в семейном парке отдыха. Малышка решила прокатиться на горки, но неудачно упала с нее и приземлилась на левую руку, из-за чего и получила перелом.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.