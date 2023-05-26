Электросамокат взорвался под мужчиной на Васильевском острове в Петербурге

Электросамокат взорвался под петербуржцем на Васильевском острове Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге под мужчиной взорвался электросамокат, на котором он катался. Все произошло вечером 25 мая 2023 года, когда петербуржец ехал по 13-й линии Васильевского острова. Об этом пишет "Мойка78".

- Мужчина катался на электросамокате, когда под ним неожиданно взорвалась батарея транспортного средства. Пострадавший спрыгнул с взорвавшегося электросамоката, а затем вызвал скорую, - пишет издание.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в больницу. У мужчины после взрыва остался ожог 20 процентов задних поверхностей бедер и поясницы. Из-за его шокового состояния пациента поместили в ожоговую реанимацию. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Причина произошедшего пока что не ясна. Известно, что мужчина не гнал, а медленно ехал на самокате. Был это самокат кикшеринговой компании или личный, не уточняется. В настоящий момент правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.