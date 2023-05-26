Экс-помощника главы Олимпийского комитета России отправили под суд за убийство и криминальные разборки в Петербурге в 1990-х годах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажутся криминальные авторитеты из 1990-х. Среди них бывший помощник главы Олимпийского комитета России Владимир Кулибаба. Он и его сообщники обвиняются в бандитизме, убийстве и в покушении на убийство. Об этом 26 мая 2023 года рассказали в Следственном комитете города.

- По версии следствия, Константин Яковлев не позднее 31 июля 1993 года создал в Санкт-Петербурге устойчивую вооруженную банду в целях нападения на граждан и организации в которую вошли Кулибаба, Игорь Савин, Карпинский, Мотыль, Аристов и иные лица, - рассказали в комитете.

16 августа того же года произошла кровавая криминальная разборка. В ходе передела криминальных сфер влияния во дворе дома 16 по улице Фрунзе Мотыль, Кулибаба и Яковлев, который позже был убит в Москве, расстреляли из автоматов Савина и двух его охранников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.