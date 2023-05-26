Две дороги, соединяющие «Лахта-центр» с городскими магистралями, открыли в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге появились две новые дороги, которые соединяют «Лахта-центр» с Приморским шоссе и другими городскими магистралями. Церемония запуска прошла 26 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

- Благодаря двум новым виадукам, идущим от основной транспортной системы города, жители города смогут гораздо быстрее и удобнее добираться до «Лахта-центра», - отметил Миллер.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что новая благоустроенная набережная уже стала популярным местом отдыха для петербуржцев.

К слову, дороги сдали досрочно. Закончить работы планировалось только в ноябре. На эти цели потратили 4,6 миллиардов рублей. Северный съезд соединяет кольцевое пересечение у «Лахта-центра» и Приморское шоссе, а Южный – кольцевое пересечение и Приморский проспект и улицу Савушкина.