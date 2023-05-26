Китайцы исполнят русские народные песни в Петропавловской крепости

Серебряное ожерелье пройдет в стенах Петропавловской крепости. Фото: Олег ЗОЛОТО

В рамках фестиваля на Соборной площади пройдет фольклорный праздник, который посещают десятки тысяч петербуржцев и гостей города.

Гости смогут погрузится в традиционную атмосферу и познакомиться с художественными промыслами регионов Серебряного ожерелья. Разнообразие и привлекательность народной культуры никого не оставит равнодушным.

В течение двух дней на открытой сцене выступят лучшие творческие коллективы. Нас ждут песни, танцы, театральные постановки и оркестры Северо-Западного региона.

Российско-китайский молодежный симфонический оркестр и хор подготовили свою уникальную программу. Музыканты исполнят произведения русских композиторов, а также обработки народных песен.

Можно не только послушать песни, но и посмотреть на творчество мастеров. Фото: Дмитриев Алексей.

Помимо этого, гости фестиваля смогут посетить ярмарку мастеров. На ней будут представлены изделия народных художественных промыслов и ремесел. Также все желающие смогут посетить новую площадку – шатер «Пряники Серебряного ожерелья» и принять участие в мастер-классах.

Для руководителей региональных центров народного творчества будет организована экспертная сессия «Северный культурный код. Наставничество в народном творчестве».

Фестиваль стал обладателем Гран-при Национальной премии в сфере событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее этнокультурное событие года».

Подготовил: Иван БРАТЦЕВ