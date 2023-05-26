Робота-уборщика снега представили на саммите изобретателей в Петербурге

За зиму в Петербурге можно не беспокоиться. Фото: Виталий Вдовенков.

Молодые ученые с разных уголков страны приехали в Петербург, чтобы показать свои изобретения. Среди них представители стартапов, резиденты технопарков и предприниматели, давно вышедшие на рынок и сформировавшие свои ниши. Молодежный саммит IpTech проходит впервые для специалистов от 17 до 35 лет.

- Мероприятие объединило молодых изобретателей, представителей науки, власти и бизнеса, - отметил в приветственной речи губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Творческая молодёжь получила возможность представить свои проекты и технические решения предпринимателям, обсудить возможности их внедрения, получить знания в области управления инновациями и интеллектуальной собственностью. Уверен, совместными усилиями, в тесном взаимодействии между изобретателями и учеными, бизнесом и промышленностью мы сможем воплотить в жизнь результаты вашего научно-технического творчества.

Начинающие предприниматели и опытные бизнесмены обсудили, как запустить успешный стартап и где искать новые источники прибыли. Важной темой для обсуждения стала поддержка молодых изобретателей в условиях бизнеса, выстраивание взаимоотношений с научными центрами, передовыми инженерными школами.

Одним из уникальных изобретений выставки стала разработка СПбПУ - коммунальный робот «Объект 314», способный выполнять задачи по уборке территории от снега, грязи и пыли.

Мордовский университет представил на своих стендах пористую стеклокерамику, которая сможет заменить импортные материалы в строительстве, светодиодную продукцию с использованием светящихся в темноте красок, а также стеновые панели, способные держать температуру в помещении без специальных утеплителей.

Выставочно-ярмарочную зону саммита заняла продукция из Республики Мордовия: от воска, меда и резных изделий до предметов интерьера из драгоценных материалов.

Почетными гостями саммита IpTech стали представители Генконсульства Китая, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова и руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Мероприятие организовано Ассоциацией ЦПТИ при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Подготовил: Иван БРАТЦЕВ