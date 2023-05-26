На Финском заливе в Петербурге заметили желтые разводы. Фото: Скриншот из видео

Росприроднадзор попросил петербуржцев не паниковать из-за желтизны, которая появилась на берегу Финского залива. Специалисты объяснили, что вода изменила цвет не из-за химических веществ и загрязнения, а из-за пыльцы. Дело в том, что рядом с водоемом начали цвести деревья.

- Желтые разводы – это пыльца. В середине мая пылит ель, береза, а в конце месяца – сосна и дуб. Пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, с помощью которых циркулируют в атмосфере, - проинформировали в региональном ведомстве.

По словам специалистов, интенсивность желтого налета могла увеличиться из-за дождей, которые вымыли крупные пальцевые зерна из воздуха. Такое же явление заметили на берегу Балтийского моря в Калининградской области. Неравнодушные жители региона начали обращаться в ведомства, переживая о состоянии побережья.