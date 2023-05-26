На КАД Петербурга перекроют движение на развязке с Парашютной улицей со 2 июня на неделю

На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге города на неделю ограничат проезд в районе развязки с Парашютной улицей. Движение перекроют и на внутреннем, и на внешнем кольцах трассы начиная со 2 июня 2023 года. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по восстановлению дорожного покрытия в период с 2 по 9 июня будет одновременно перекрыто движение автомобильного транспорта по первой полосе внутреннего кольца КАД и по первой и второй полосам внешнего кольца КАД, - рассказали дорожники.

За время работ специалисты заменят нижний слой асфальтового покрытия, армирующую стальную сетку, а также закатают снова верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также они восстановят бортовой камень и нанесут дорожную размутку.

Все работы будут проводиться в соотвествии с графиком.