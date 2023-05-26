В шести районах Петербурга ограничат движение с 28 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 28 мая и в течение трех дней будут постепенно ограничивать или полностью перекрывать движения в шести районах города. Это связано с различными ремонтными или строительными работами. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 28 мая по 1 июня в Выборгском районе будет закрыт проезд по проспекту Пархоменко в направлении от Институтского проспекта к улице Орбели. На Пироговской набережной 30 мая закроют съезд с Финляндского проспекта, - рассказали в ГАТИ.

В Калининском районе ограничат проезд по Новороссийской улице от Политехнической улицы до Кушелевского путепровода с 28 мая по 6 июня.

В Пушкинском районе на время строительства газопровода с 28 по 30 мая закроют движение по 5-й Советской улице у Колпинского шоссе.

Также ожидаются ограничения в Центральном районе. Так, с 29 по 30 мая на время ремонта моста будет закрыт проезд по 2-му Лаврскому мосту.