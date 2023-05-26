Суд отпустил петербуржца, снимавшего на скрытую камеру девушек в туалете коммуналки

Суд не стал арестовывать петербуржца за видео из туалета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который установил скрытую камеру в туалете коммунальной квартиры. Он хотел получить кадры обнаженных девушек, и снял 69 видео. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Камеры были установлены в квартире в течение двух месяцев. Видеозаписи мужчина хранил на жестком диске своего ноутбука, - говорится в сообщении ведомства.

Петербуржец хотел установить камеры еще и в душевой. Но устройство вовремя заметила девушка, которая жила в коммуналке. Она и написала заявление в полицию. Мужчина признал свою вину полностью.

Раньше он не был судим, работает официально. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.