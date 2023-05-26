Посетители VK Fest в Петербурге смогут бесплатно проверить здоровье

Все события будут транслировать переводчики на жестовый язык. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 1 и 2 июля пройдет фестиваль VK Fest. Все события будут транслировать переводчики на жестовый язык, поэтому мероприятие станет доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сооружения площадок обустроят для посетителей на инвалидных колясках. Также гости смогут пройти бесплатную проверку здоровья.

- В Санкт-Петербурге сотрудники фонда борьбы с инсультом «ОРБИ» предложат гостям пройти УЗИ сосудов шеи. Участники фестиваля смогут получить консультацию кардиолога или невролога и персональные рекомендации по здоровью, которые помогут избежать инсульта, - рассказали в пресс-службе ВКонтакте.

Кроме этого, для желающих петербуржцев и гостей города проведут бесплатный анонимный тест на ВИЧ. Результат экспресс-анализа расшифруют и оперативно предоставят. Также специалисты расскажут о диагностике и профилактике заболеваний.