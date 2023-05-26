Въезд на ЗСД с Ленинского проспекта в Петербурге закроют на два часа в ночь на 28 мая

Специалисты проведут плановые работы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе «Магистраль Северной столицы» рассказали об ограничениях движения ночью с 27 на 28 мая. В течение двух часов будет закрыт въезд на Западный скоростной диаметр со стороны Ленинского проспекта. Специалисты проведут там плановые работы по замене оборудования электроснабжения.

- Въезд будет закрыт с трех часов до пяти часов утра, - говорится в сообщении пресс-службы.

Петербуржцам предложили объезжать этот участок через заезд на ЗСД с Автомобильной улицы. Также водителей попросили соблюдать правила дорожного движения и правильно выбирать скорость.

- Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки. Приносим извинения за неудобства! – добавили в организации.