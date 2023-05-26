Адвокат похитил из бюджета более 36 млн рублей и получил 6 лет колонии в Петербурге

Адвокату вынесли приговор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге вынес приговор двум мужчинам, которых обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, адвокат украл бюджетные деньги со счета Дирекции по управлению спортивными сооружениями. Это было в 2014 году. О преступлении сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

- Адвокат во время руководства коммерческой структурой заключил с Дирекцией договор о передаче химических реагентов для очистки воды с предельной стоимостью 31 миллион 895 тысяч 351 рублей, - рассказали в ведомстве.

В итоге он купил более дешевые химические реагенты у другой компании-соучастника. Преступники похитили таким способом более 36 миллионов рублей. Суд отправил адвоката в колонию общего режима на шесть лет, а также назначил штраф – 500 тысяч рублей. Соучастник получил три года условно.