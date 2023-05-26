Выставку в честь 130-летия Владимира Маяковского открыли около Гостиного двора

Выставку можно посетить до 18 июня. Фото: Роман Пименов/«Петербургский дневник»

Выставка при поддержке комитета по культуре открылась около Гостиного двора в Петербурге. Экспозицию назвали «Маяковский. Вне времени» и посвятили 130-летию поэта. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Театральные тумбы на площади у торгового центра до 18 июня будут украшены плакатами, которые когда-то делал Владимир Маяковский, а также графическими картинами, над которыми работали его коллеги, - сообщает издание.

Открытие выставки прошло накануне. Актеры в образе Владимира Маяковского прочли его стихи. В экспозиции представлено 30 экспонатов. Их предоставили Музей истории Петербурга, Российская национальная библиотека, Музей истории российской литературы имени Даля и Музей Владимира Маяковского.

Плакаты, представленные в экспозиции, можно оживить с помощью QR-кода.