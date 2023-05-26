Доходный дом Ростовцева на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна стал памятником

Доходный дом Ростовцева на углу Невского и Рубинштейна стал памятником. Фото: КГИОП

Дом И. И. Ростовцева, расположенный на улице Рубинштейна, стал объектом культурного наследия регионального значения. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Фасады доходного дома генерал-майора Ильи Ростовцева на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна выполнены в стилистических приемах периода эклектики с элементами барокко, неоренессанса и неогрека, - рассказали в ведомстве.

В разные времена в здании располагались кондитерская-кофейня, фотоателье, конторы правления Русского общества пароходства и торговли, банкирский дом.

Сейчас в здании находятся различные торговые организации. На верхних этажах расположены жилые квартиры.