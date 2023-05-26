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НовостиОбщество26 мая 2023 17:22

Депутат из Петербурга предложил сократить срок действия водительских прав для граждан старше 75 лет

Павел Крупник заявил, что эта мера необходима для безопасности самих «автоветеранов»
Элеонора КУРЮМОВА
В Петербурге предложили сократить срок действия водительских прав для пенсионеров.

В Петербурге предложили сократить срок действия водительских прав для пенсионеров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ЗакСе предложили сократить срок действия водительских прав. Но, конечно, не для всех автолюбителей, а только для горожан старше 75-ти лет. Об этом в своем телеграм-канале заявил петербургский депутат Павел Крупник.

– Вождение всегда подразумевает стресс. Более того, с проверкой на скорость реакции не всегда справляются молодые водители. Что уж говорить о тех, кто перешагнул такой серьезный возрастной порог, – пояснил политик.

Он также считает, что государство обязано уделить особое внимание здоровью автолюбителей-долгожителей. И для этого необходимо ввести специальную систему контроля для тех, кто несмотря на почтенный возраст, продолжает управлять транспортом. Прежде всего, по мнению Крупника, эта мера обезопасит самих «автоветеранов». И для других участников дорожного движения лишней не будет.