Дополнительные «Сапсаны» запустят между Москвой и Петербургом на время ПМЭФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

РЖД запустили дополнительные поезда между двумя российскими столицами на время ПМЭФ. В компании увидели повышенный спрос на билеты в этих направления и назначили целых восемь дополнительных «Сапсанов». Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

– Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте, в мобильном приложении, а также в кассах, – уточнили в пресс-службе организации.

Как оказалось, из Москвы в Петербург отправятся пять поездов. Состав №774 отправится 13, 15, 16 июня. С перрона он двинется в 15:40 и проследует до города на Неве без единой остановки. Кроме того, доехать все желающие смогут и на 786 номере. Он отбывает 17 и 18 июня в девять часов вечера. А вот из Петербурга совершить путешествие можно будет 17 июня на двух поездах: в 11 и 13 часов. Кстати, еще один «Сапсан» отправится 18 июня. Он сделает две остановки: на станциях Бологое и Тверь.