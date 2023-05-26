Декриминализацию некоторых экономических преступлений обсудят на ПМЭФ.
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Президент Владимир Путин заявил о необходимости как можно скорее завершить проработку положений о декриминализации некоторых экономических преступлений. Обсуждать все возможные варианты будут в том числе на грядущем ПМЭФ. Сейчас вопросом уже занимается правительство. О результатах встречи общественной организации «Деловая Россия» пишет РИА Новости.
– В прошлом году на форуме озвучивались инициативы по ряду проблем уголовного законодательства, – цитирует издание главу государства.
Президент также отметил, что основой предложенных на прошедшем в 2022 году ПМЭФ стали предложения деловых объединений. Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время разработку нововведений доведут «до логического конца».
Ранее Владимир Путин заявил, что пересмотр экономического уголовного законодательства – необходимая мера. По мнению главы России, нужды для ужесточения его положений сегодня нет.