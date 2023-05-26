Двойная радуга появилась в Петербурге после туч и дождя.

Этим утром синоптики обещали похолодание в Петербурге. Но, чтобы совсем не расстраивать жителей города, природа вместе с прохладой и небольшими дождями принесла в Северную столицу необычную радугу. Так, над домами возникли сразу два семицветных мостика, макушка которых скрылась за облаками. Фотографию красивого природного явления прислала читательница spb.kp.ru, прогуливающаяся по освеженному дождем Петербургу.

– Двойная красота, – отметила местная жительница.

Конечно, температура воздуха снизилась до плюс 16 градусов, а ветер по-прежнему продолжает разгоняться до восьми метров в секунду и трепать дождевики. Но горожане ничего из перечисленного не боятся. И продолжают постить на своих страничках в социальных сетях фотографии природного явления из каждого уголка Петербурга, сопровождая восторженными комментариями.