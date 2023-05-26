Без вести пропавшего 77-летнего мужчину ищут в Ленобласти

Без вести пропавшего 77-летнего мужчину ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизыАлерт» отправились на поиски без вести пропавшего 77-летнего пенсионера. Мужчина ушел из дома в Волховском районе Ленобласти утром 26 мая. С тех пор родным ничего не известно о его местоположении. Об этом сообщили в официальном сообществе поисково-спасательного отряда в социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Требуется помощь добровольцев, – обратились сотрудники «ЛизыАрлет» к неравнодушным жителям региона.

Ранее по Сети разлетелись ориентировки на пропавшего. Среди примет, о которых сообщили близкие пенсионера, указан рост около 172 сантиметров, худощавое телосложение, голубого цвета глаза и седые волосы. Одет мужчина был в коричнево-красную рубашку, серо-голубые штаны и галоши. С собой, как предполагают родственники, пропавший взял топор и ножовку. Всю известную информацию можно сообщить на телефоны горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.