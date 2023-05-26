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НовостиПроисшествия26 мая 2023 20:04

Иномарка сбила человека на Малой Разночинной улице в Петербурге

Мужчина перебегал дорогу на перекрестке с улицей Чкаловского
Элеонора КУРЮМОВА
Иномарка сбила человека на Малой Разночинной улице в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Иномарка сбила человека на Малой Разночинной улице в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Человеческая неосторожность иногда приводит к весьма печальным последствиям. Так, во второй половине дня, 26 мая под колесами автомобиля оказался житель Северной столицы. Как оказалось, мужчина решил перебежать дорогу на перекрестке Малой Разночинной и Чкаловского улиц. Очевидцы рассказали о происшествии в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Очень жалко водителя. Из-за беспричинной отваги пешехода потеряет кучу нервов и денег, – прокомментировала публикацию одна из читательниц новостной группы.

Как сообщили свидетели происшествия, решение молодого человека действительно было не совсем обоснованным: пересекаемая дорога не регулируется ни светофором, ни даже «зеброй». Конечно, неравнодушные прохожие вызвали скорую пострадавшему. Они также сообщили, что бригада медиков прибыла на место уже через пять минут.