37-летнего наркоторговца приговорили к 8 годам колонии в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

37-летний житель Ростовской области приехал по работе в северный регион. Но род деятельности мужчины не понравился правоохранителям. Как оказалось, на территории Ленобласти он пытался продать более десяти килограммов наркотиков. За это суд отправил нарушителя в колонию строгого режима на целых восемь лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Мужчину приговорили к лишению свободы за попытку распространения психотропных средств в особо крупном размере, – пояснили в ведомстве.

Как выяснили следователи, осужденный приехал в Лужский район по указанию от неизвестного, который руководил преступником через мессенджер. Летом прошлого года нарушитель забрал из тайника-закладки в лесополосе более десяти килограммов «запрещенки» и оставил их в своем автомобиле. Далее он планировал продать средство на территории Ленинградской и Ростовской областей, но его задержали сотрудники полиции.