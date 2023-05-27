Укравшего более 36 млн рублей из бюджета Петербурга адвоката осудили на 6 лет колонии

Укравшего более 36 млн рублей из бюджета Петербурга адвоката осудили на 6 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Адвоката-мошенника из Петербурга приговорили к шести годам колонии. Как оказалось, он вместе с другим фигурантом дела украли более 36 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга.

– Обвиняемым назначили сроки в соответствии с занимаемой ролью при совершении преступления, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили правоохранители, адвокат работал в одном из городских учреждений. И в 2014 году придумал ненадежный, но быстрый план обогащения за счет субсидий от правительства Северной столицы. В это время он договорился о покупке химсредств для очистки воды стоимостью более 31 миллиона рублей. Но подговорил поставщика и приобрел более дешевые реагенты. Затем фигуранты продали их. А полученные деньги от города поделили между собой.

За это нечестного юриста также оштрафовали на полмиллиона рублей. А его соучастнику повезло несколько больше: нарушителя осудили на три года условно.