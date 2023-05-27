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НовостиОбщество26 мая 2023 21:31

Три незаконные свалки в Невском районе Петербурга уберут в 2023 году

Ранее одну из них уже пытались ликвидировать
Элеонора КУРЮМОВА
Три незаконные свалки уберут в Невском районе. Фото: t.me/greenfrontRUSSIA

Три незаконные свалки уберут в Невском районе. Фото: t.me/greenfrontRUSSIA

Ранее в Невском районе Петербурга экоактивисты обнаружили три несанкционированные свалки. И вот из местной прокуратуры пришел ответ: уборке мусорных полигонов быть. К слову, ликвидировать их собираются в течение 2023 года. Об этом сообщили в своем телеграм-канале представители природоохранной организации «Зеленый фронт».

– Свалки, расположенные в створе улицы Коллонтай, Варфоломеевской и Дальневосточного проспекта, включили в адресную программу Петербурга по уничтожению несанкционированных полигонов, – уточнили волонтеры городской общественной организации.

Но прежде, чем начать работы, отходы измерят и определят класс его опасности. Кстати, как сообщили экоактивисты, одно из мусорных кладбищ ранее уже пытались ликвидировать. Но с легкой подачи недобросовестных петербуржцев оно выросло снова. Что удивительно, полигон практически не сдвинулся со своего первоначального участка.