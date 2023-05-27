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НовостиОбщество26 мая 2023 22:09

Выдавать разрешения на запуск беспилотников будут по новым правилам в Петербурге

Комитет по транспорту будет советоваться с полицией
Элеонора КУРЮМОВА
Выдавать разрешения на запуск беспилотников будут по новым правилам.

Выдавать разрешения на запуск беспилотников будут по новым правилам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге собираются изменить правила выдачи разрешений на запуск беспилотников. Смольный хочет включить полицию в список организаций, с которыми нужно будет согласовывать использование дронов. Соответствующее распоряжение комитета по транспорту появилось на сайте антикоррупционной экспертизы.

– Внести правки в порядок выдачи разрешений на выполнение над Петербургом демонстрационных полетов воздушных судов, – говорится в тексте опубликованного документа.

К слову, по новым правилам комитет по транспорту сможет приостанавливать и уже выданные разрешения. Но период временного прекращения его действия обязательно должен быть указан в документе. Всего в оформлении разрешений власти будут советоваться и взаимодействовать с шестью ведомствами одновременно: Росавиацией, зональным центром Единой системы организации воздушного движения, Службой охраны, УФСБ, МВД и Западным военным округом.