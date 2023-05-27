Десять тысяч петербуржцев добровольно решили сдавать ЕГЭ

10 тысяч петербуржцев самостоятельно пошли сдавать ЕГЭ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Основной этап ЕГЭ стартовал 26 мая в Петербурге. Первыми по плану стали экзамены по химии, географии и литературе. Их написали около семи тысяч местных жителей. Всего же добровольно пойдут проверять свои знания в этом году десять тысяч петербуржцев из почти 37 тысяч сдающих. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Больше всего человек зарегистрировали на литературу. Из 3610 человек 11-й класс заканчивают только 3049, – уточнили в пресс-службе правительства.

Кстати, сдавать химию самостоятельно пришло чуть меньше – 350 горожан. Кстати, результаты проверки появятся не позднее 13 июня. К слову, для выпускников, которые не смогли сдать экзамен по уважительной причине до 1 июля, предусмотрели дополнительный: с 6 по 19 сентября.

Всего экзамены в 2023 году будут сдавать 36 730 петербуржцев. Конечно, больше всего готовились и волновались из-за ЕГЭ одиннадцатиклассники. На тестрирование с ручками и паспортом придут, более 27 тысяч человек.