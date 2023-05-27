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НовостиОбщество26 мая 2023 22:53

Десять тысяч петербуржцев добровольно решили сдавать ЕГЭ

Из более 36 тысяч сдающих экзамен школу заканчивают только 27
Элеонора КУРЮМОВА
10 тысяч петербуржцев самостоятельно пошли сдавать ЕГЭ.

10 тысяч петербуржцев самостоятельно пошли сдавать ЕГЭ.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Основной этап ЕГЭ стартовал 26 мая в Петербурге. Первыми по плану стали экзамены по химии, географии и литературе. Их написали около семи тысяч местных жителей. Всего же добровольно пойдут проверять свои знания в этом году десять тысяч петербуржцев из почти 37 тысяч сдающих. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Больше всего человек зарегистрировали на литературу. Из 3610 человек 11-й класс заканчивают только 3049, – уточнили в пресс-службе правительства.

Кстати, сдавать химию самостоятельно пришло чуть меньше – 350 горожан. Кстати, результаты проверки появятся не позднее 13 июня. К слову, для выпускников, которые не смогли сдать экзамен по уважительной причине до 1 июля, предусмотрели дополнительный: с 6 по 19 сентября.

Всего экзамены в 2023 году будут сдавать 36 730 петербуржцев. Конечно, больше всего готовились и волновались из-за ЕГЭ одиннадцатиклассники. На тестрирование с ручками и паспортом придут, более 27 тысяч человек.