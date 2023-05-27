Доступ к архивным документам сделают бесплатным к 320-летию Петербурга

Доступ к архивным документам сделают бесплатным к юбилею города. Фото: Олег ЗОЛОТО

В честь 320-летия Петербурга городской Архивный комитет сделает бесплатным доступ ко всем историческим документам. Своими глазами можно будет познакомиться с метриками, книгами ЗАГСов, партийными бумагами и старыми фотографиями в течение суток. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Все документы, имеющиеся в виртуальном архиве города на Неве, станут абсолютно бесплатными и доступными, – уточнили в пресс-службе правительства.

К слову, в открывшейся на время торжества коллекции также хранятся документы киностудии «Ленфильм». На отдельной странице представлены целые альбомы актерских проб на роли для фильмов, снятых в столичном киноцехе в 1951-1987 годах. В пресс-службе для облегчения работы также напомнили о тонкостях поиска в архиве. Кстати, чтобы открыть для себя мир хранилищ, нужно зарегистрироваться на портале петербургского учреждения.