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НовостиПроисшествия27 мая 2023 6:22

Мужчина пострадал в ночном пожаре в коммуналке на улице Есенина в Петербурге

Жильцы потушили огонь самостоятельно
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины.

На место ЧП выезжали три пожарные машины.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина попал в больницу после пожара в Выборгском районе Северной столицы. Инцидент произошел около пяти утра 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Пожар начался в доме на улице Есенина. Горела пятикомнатная квартира. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара составляла два квадратных метра. Но жильцы успели справиться с огнем до приезда спасателей. Из-за пламени пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Дознавателям предстоит выяснить причины возгорания и найти виновного.